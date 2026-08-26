При участии «Контроля Москвы» в столице с начала года восстановили 135 ветхих строений

В Москве продолжается работа по восстановлению зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для сохранения архитектурного облика города специалисты «Контроля Москвы» регулярно выявляют ветхие объекты и совместно с собственниками прорабатывают вопросы их обновления.
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