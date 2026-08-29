Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Станислав Рыжаков: «Boeing готов хоть сейчас возобновить поставки…»

Станислав Рыжаков: «Boeing готов хоть сейчас возобновить поставки…»

Экс-директор ульяновского филиала «Туполева» о диверсии против авиапрома, перспективах Ту-214, реальности МС-21 и впечатлении от студентов КНИТУ-КАИ Гражданский авиапром разваливали сознательно, уверен бывший директор ульяновского филиала «Туполева» Станислав Рыжаков.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Все было на самом деле куда проще.
Российский авиапром не в состоянии платить откаты даже в половинном объёме от того что может Боинг и его диллеры. Причём откаты сразу идут в иностранные банки, счета открываются номерные, без имён владельцев. Достаточно просто указать код доступа и делай с баблом что хош...
А всё остальное лирика! 
И кстати пока-что я лично особых изменений не вижу...

Профиль пользователя Юдкевич Сергей
Юдкевич Сергей

Молодец Стас. Ты сказал все правильно.  Как жалко , что довели КАЗ до ручки. Командовать на авиазаводах должны самолетостроители, а не чиновники и автомобилестроители. Угробили такой завод. Все лезли туда покомандовать.