Станислав Рыжаков: «Boeing готов хоть сейчас возобновить поставки…»

Экс-директор ульяновского филиала «Туполева» о диверсии против авиапрома, перспективах Ту-214, реальности МС-21 и впечатлении от студентов КНИТУ-КАИ Гражданский авиапром разваливали сознательно, уверен бывший директор ульяновского филиала «Туполева» Станислав Рыжаков.
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Ну и что планируете сотворить с нашей гражданской авиаорганизацией? Время работает против нас!
Все было на самом деле куда проще.
Российский авиапром не в состоянии платить откаты даже в половинном объёме от того что может Боинг и его диллеры. Причём откаты сразу идут в иностранные банки, счета открываются номерные, без имён владельцев. Достаточно просто указать код доступа и делай с баблом что хош...
А всё остальное лирика!
И кстати пока-что я лично особых изменений не вижу...
спецов - "два старших поколения", а профнепригодных тьма. и они рулят! вот, где "собака порылась"... не тока в авиа- отрасли, - везде!
Молодец Стас. Ты сказал все правильно. Как жалко , что довели КАЗ до ручки. Командовать на авиазаводах должны самолетостроители, а не чиновники и автомобилестроители. Угробили такой завод. Все лезли туда покомандовать.