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16 дурных привычек людей, которые способны вывести из себя даже обладателей ангельского терпения

16 дурных привычек людей, которые способны вывести из себя даже обладателей ангельского терпения

У каждого из нас есть парочка привычек, которые способны вывести из себя кого угодно. Но мириться с ними чаще всего приходится самым близким.

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