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Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

Попытки удушить Российскую Федерацию и Белоруссию провалились. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, в ходе встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

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