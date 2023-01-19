Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

Попытки удушить Российскую Федерацию и Белоруссию провалились. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, в ходе встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым выступил белорусский президент Александр Лукашенко.
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