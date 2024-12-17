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Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так Компания Valve п...

Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так Компания Valve п...

Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не такКомпания Valve представила официальный список номинантов на премию Steam образца 2024 года, которых пользователи цифрового сервиса выбирали во время недавней осенней распродажи.

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