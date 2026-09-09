В Москве водитель пострадал в массовом ДТП

В Москве несколько машин разбились в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва». «Водитель Volkswagen пострадал при столкновении с припаркованными машинами на улице Маргелова на севере Москвы», – говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Володин поздравил...
- ЛЛ Матвиенко: в РФ п...
- Дочь Даны Борисов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым