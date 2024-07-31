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Приключения итальянки в Пекине

Приключения итальянки в Пекине

Вчера 737 прочитали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду завершает визит в КНР, главными событиями которого стали переговоры с председателем Си Цзиньпином и подписание трехлетнего плана развития «новых форм сотрудничества».

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