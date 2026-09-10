Блокчейн-образование Bitget UNICEF теперь бесплатно для молодых учащихся

Bitget заключила партнерское соглашение с ЮНИСЕФ с целью внедрения модуля Bitget UNICEF Blockchain Education, одного из наиболее примечательных элементов новости сегодня, предлагая бесплатный курс, созданный для обучения молодых учащихся основам денег и основам блокчейна.
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