Блокчейн-образование Bitget UNICEF теперь бесплатно для молодых учащихся

Bitget заключила партнерское соглашение с ЮНИСЕФ с целью внедрения модуля Bitget UNICEF Blockchain Education, одного из наиболее примечательных элементов новости сегодня, предлагая бесплатный курс, созданный для обучения молодых учащихся основам денег и основам блокчейна.