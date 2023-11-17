Смоленской пенсионерке вернули в квартиру газ после обращения в прокуратуру

Надзорные органы установили, что смоленская управляющая компания не следила за состоянием дымохода и вентиляции в доме 78-летняя жительница Смоленска смогла добиться восстановления газоснабжении у себя в доме после жалобы в прокуратуру.
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