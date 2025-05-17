Водолазной службе МЧС России исполнилось 29 лет! Специалисты спасают людей, терпящих бедствие на воде, ликвидируют последствия ЧС на подводных аварийных объектах, а также выполняют водолазные работы по поиску, подъему и уничтожению боеприпасов.
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