Водолазной службе МЧС России исполнилось 29 лет! Специалисты спасают людей, терпящих бедствие на воде, ликвидируют последствия ЧС на подводных аварийных объектах, а также выполняют водолазные работы по поиску, подъему и уничтожению боеприпасов.