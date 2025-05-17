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Водолазной службе МЧС России исполнилось 29 лет

Водолазной службе МЧС России исполнилось 29 лет

Водолазной службе МЧС России исполнилось 29 лет!  Специалисты спасают людей, терпящих бедствие на воде, ликвидируют последствия ЧС на подводных аварийных объектах, а также выполняют водолазные работы по поиску, подъему и уничтожению боеприпасов.

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