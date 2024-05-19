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Кто был советским пионером, не пройдет: угадайте лучшие мультфильмы и фильмы СССР про пионеров

Кто был советским пионером, не пройдет: угадайте лучшие мультфильмы и фильмы СССР про пионеров

А вы справитесь по-пионерски? фото: многосерийный телефильм «Гостья из будущего» (1985)Скажите спасибо самому себе, что выросли! Иначе ходить бы вам сейчас строем, дудеть в горн и бить в барабан — в честь создания в этот день, 19 мая, в СССР пионерской организации.

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