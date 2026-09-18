В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать школьников учебниками, формой и канцтоварами к 1 сентября

Член Государственной думы Марина Ким в беседе с журналистами РИА Новости озвучила инициативу о беспрепятственном обеспечении учащихся всем необходимым для занятий.
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