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Царьград

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Режим воздушной опасности в Липецкой области отменён после 7,5 часов тревоги

Режим воздушной опасности в Липецкой области отменён после 7,5 часов тревоги

В Липецкой области отменён режим воздушной опасности, который действовал более семи часов. МЧС региона подтвердило снятие жёлтого уровня тревоги, обеспечивший безопасность в воскресный вечер.

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