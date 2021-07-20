ФСБ составила перечень данных, за сбор которых могут признать иностранным агентом

Физическое лицо могут признать иностранным агентом за целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности страны.
Физическое лицо могут признать иностранным агентом за целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности страны.
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