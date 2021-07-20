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ФСБ составила перечень данных, за сбор которых могут признать иностранным агентом

ФСБ составила перечень данных, за сбор которых могут признать иностранным агентом

Физическое лицо могут признать иностранным агентом за целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности страны.

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