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Тайный развод и слухи о детях от Киркорова: как сложилась судьба певицы Анастасии Стоцкой

Тайный развод и слухи о детях от Киркорова: как сложилась судьба певицы Анастасии Стоцкой

Разговоры о том, что сын и дочь Анастасии Стоцкой поразительно похожи на Филиппа Киркорова, не утихают в светской хронике уже более десяти лет.

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