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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл

Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл

По словам главы РПЦ, Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ" Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
А теперь кто не православные или атеисты не русские люди?
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16 час.
Неизвестно Неизвестно
Думаю осторожнее нужно быть в высказываниях
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16 час.

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