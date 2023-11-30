По словам главы РПЦ, Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ" Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира.
Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл
Комментарии
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А теперь кто не православные или атеисты не русские люди?
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16 час.
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Думаю осторожнее нужно быть в высказываниях
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16 час.
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