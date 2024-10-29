Как в Алтайском крае прошел один из главных турниров по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие лучшие бойцы России Этап Кубка Вооруженных сил РФ, а также Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова прошли в Барнауле в минувшие выходные 26 и 27 октября.