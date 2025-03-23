ВС РФ зашли в Сумскую область ещё на одном участке, взяв под контроль село Владимировка Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области, одновременно продвигаясь в Сумской.
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ВС РФ зашли в Сумскую область ещё на одном участке, взяв под контроль село Владимировка Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области, одновременно продвигаясь в Сумской.
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