Режим ЧС введен на западе Крыма из-за мазута

Мазут убирают на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.фото: t.me/dudinoVZВ Черноморском районе полуострова Крым ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров, сообщил 11 января глава районной администрации Александр Дудинов.
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