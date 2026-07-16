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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтай возглавил список регионов с наибольшим числом преступлений за полгода

Алтай возглавил список регионов с наибольшим числом преступлений за полгода

Зарегистрировано 82,4 правонарушения на 10 тысяч жителей В Республике Алтай, Карелии и Сахалинской области зафиксировано больше всего преступлений за шесть месяцев 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

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