Алтай возглавил список регионов с наибольшим числом преступлений за полгода

Зарегистрировано 82,4 правонарушения на 10 тысяч жителей В Республике Алтай, Карелии и Сахалинской области зафиксировано больше всего преступлений за шесть месяцев 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
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