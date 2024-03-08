Макс Ферстаппен: Постараемся прибавить на одном быстром круге

Макс Ферстаппен: Постараемся прибавить на одном быстром кругеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен, комментируя итоги свободных заездов в Джидде в четверг, заявил, что машине Red Bull RB20 пока не хватает скорости на одном быстром круге.