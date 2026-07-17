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Минпросвещения РФ и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям договорились о сотрудничестве

Минпросвещения РФ и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям договорились о сотрудничестве

Министерство просвещения Российской Федерации и Ассоциация организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» заключили соглашение о взаимодействии.

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