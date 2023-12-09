Обращение руководства района в связи с Днем инвалидов Республики Беларусь.

Уважаемые жители Бобруйского района! Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Эта дата - напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, которым необходимы поддержка и помощь.
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