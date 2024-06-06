Председатель ПК ВСНП встретился с парламентской делегацией Сербии

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду в Пекине провел коллективную встречу с вице-спикерами Народной скупщины /парламента/ Сербии Мариной Рагуш и Снежаной Паунович, а также сопровождающими их лицами.