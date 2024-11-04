Диаспоры и общины объединили усилия. Что поизошло?

Общероссийское общественное движение Народный фронт (ОНФ) объединило национальные общины и диаспоры России с целью оказания поддержки фронту и гражданскому населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
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