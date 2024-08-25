Предположительно выбросившим жену и дочку из окна в Москве оказался уроженец Барнаула

Ранее мужчина работал на хорошей должности в ЦБ России.В Москве правоохранители задержали 39-летнего уроженца Барнаула Александра Липатова, которого подозревают в том, что утром в воскресенье, 25 августа, он выбросил из окна квартиры на 16-м этаже жену и новорождённую дочку.