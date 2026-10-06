Музей ОБЭРИУ, театр на парковке и ресторан «Машенька». Номинанты премии «Сделано в России — 2026». «Сноб» завершил приём заявок на 15-ю премию «Сделано в России».
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