16 мейн-кунов, в сравнении с которыми ваш котик будет смотреться крошечным

Мейн-кун — одна из крупнейших пород домашних кошек. В 2010 году титул самой длинной кошки в Книге рекордов Гиннесса получил мейн-кун Стьюи — его длина от кончика носа до кончика хвоста составила 123 сантиметра.
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