Головоломка «соты»: 9 слов, которые найдут только самые внимательные

В этой головоломке три уровня. Задача минимум — найти 9 слов. Это не так просто, как кажется. А у вас получится? фото: Peshkova/iStockphotoЕсли хотите держать мозг в тонусе, достаточно простых тренировок, но каждый день.
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