Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США потребовали от Зеленского спустится с небес и не фантазировать о границах – эксперт

США потребовали от Зеленского спустится с небес и не фантазировать о границах – эксперт

Соединенные Штаты дали Украине 10 дней на предоставление своего плана урегулирования конфликта. При этом, было прямо озвучено, чтобы он был реалистичным и не требовал членства в НАТО и возвращения границ к началу СВО.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
У носатого нюхача мозги отшибло.
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