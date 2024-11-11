В сети считают, что осуждённый за убийство жены Куандык Бишимбаев мог избежать наказания и уехать за границу

В сети появились слухи о том, что бывший министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которого приговорили к 24 годам колонии за убийство жены Салтанат Нукеновой, не отбывает положенное наказание в колонии, а некоторые даже считают, что он покинул Казахстан.