Сын телезвезды получил пожизненное за жестокое убийство пластического хирурга Юлия ЧинковаДаниэль Санчо, шеф-повар и блогер, известный своими кулинарными видео на YouTube, был осужден тайским судом на пожизненное заключение за убийство колумбийского пластического хирурга Эдвина Арриеты Артеаги.
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