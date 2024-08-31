Сын телезвезды получил пожизненное за жестокое убийство пластического хирурга Юлия ЧинковаДаниэль Санчо, шеф-повар и блогер, известный своими кулинарными видео на YouTube, был осужден тайским судом на пожизненное заключение за убийство колумбийского пластического хирурга Эдвина Арриеты Артеаги.