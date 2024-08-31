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FTimes

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Сын телезвезды получил пожизненное за жестокое убийство пластического хирурга

Сын телезвезды получил пожизненное за жестокое убийство пластического хирурга

Сын телезвезды получил пожизненное за жестокое убийство пластического хирурга Юлия ЧинковаДаниэль Санчо, шеф-повар и блогер, известный своими кулинарными видео на YouTube, был осужден тайским судом на пожизненное заключение за убийство колумбийского пластического хирурга Эдвина Арриеты Артеаги.

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