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Роуминг больше не роскошь: операторы начали раздавать бесплатный интернет за границей, но в самой России связь дорожает

Роуминг больше не роскошь: операторы начали раздавать бесплатный интернет за границей, но в самой России связь дорожает

Изменение условий по роумингу привело к росту потребления мобильного и голосового трафика за границейКрупнейшие российские операторы связи начали предлагать абонентам условно бесплатный международный роуминг.

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