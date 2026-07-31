Роуминг больше не роскошь: операторы начали раздавать бесплатный интернет за границей, но в самой России связь дорожает

Изменение условий по роумингу привело к росту потребления мобильного и голосового трафика за границейКрупнейшие российские операторы связи начали предлагать абонентам условно бесплатный международный роуминг.
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