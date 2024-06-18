Госдума сегодня рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Предполагается, что норма начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года, сообщил в своем телеграмм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.