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Газета.ру

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Депутат Смолин: Минобрнауки может скорректировать правила приема в вузы

Депутат Смолин: Минобрнауки может скорректировать правила приема в вузы

Министерство науки и высшего образования России может скорректировать правила приема в вузы. Об этом агентству "Росбалт" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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