Депутат Смолин: Минобрнауки может скорректировать правила приема в вузы

Министерство науки и высшего образования России может скорректировать правила приема в вузы. Об этом агентству "Росбалт" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии