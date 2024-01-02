Правящая партия Сербии выразила благодарность Вучичу после победы на выборах

Сербская прогрессивная партия (СПП) выразила благодарность главе Сербии Александару Вучичу и избирателям за победу коалиции «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» на внеочередных парламентских выборах в государстве.
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