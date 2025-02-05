Пост Благодарности ❤️ В начале недели в зону проведения специальной военной операции из Новоаннинского повезли очередную партию гуманитарной помощи для наших военнослужащих.
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Пост Благодарности ❤️ В начале недели в зону проведения специальной военной операции из Новоаннинского повезли очередную партию гуманитарной помощи для наших военнослужащих.