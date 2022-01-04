В России в 2022 году гражданам, имеющим судимость, получить лицензию на оружие станет сложнее. Федеральным законом "Об оружии" 29 июня 2022 года будет установлено, что разрешение на покупку оружия не смогут получить: имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление; имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление; имеющие судимость за умышленное преступление средней тяжести, совершённое с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; имеющие судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия; имеющие судимость за терроризм, экстремизм, насилие в отношении несовершеннолетних; осуждённые более двух раз за преступления.