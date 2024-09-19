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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО и какие фестивали проходят

Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО и какие фестивали проходят

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 60 тысяч человек Фестиваль ГТО в Алтайском крае / Фото: "Алтайский спорт" В этом году исполнилось 10 лет со дня подписания указа президента России "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

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