Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО и какие фестивали проходят

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 60 тысяч человек Фестиваль ГТО в Алтайском крае / Фото: "Алтайский спорт" В этом году исполнилось 10 лет со дня подписания указа президента России "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".