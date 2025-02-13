Ужесточение миграционного законодательства: новые правила для иностранных граждан в Татарстане

Порядка ста тысяч иностранцев сейчас проживают в Татарстане. И как минимум шесть тысяч из них находятся в республике незаконно, — сообщили в МВД и рассказали о нововведениях законодательства, которые ужесточили требования к трудовым мигрантам.
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