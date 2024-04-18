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МИД РФ: передача Парижем своего авианосца НАТО говорит о размывании суверенитета

МИД РФ: передача Парижем своего авианосца НАТО говорит о размывании суверенитета

Тот факт, что Франция передала свой авианосец "Шарль де Голль" под командование НАТО, говорит о продолжающемся размывании суверенитета республики, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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