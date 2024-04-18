МИД РФ: передача Парижем своего авианосца НАТО говорит о размывании суверенитета

Тот факт, что Франция передала свой авианосец "Шарль де Голль" под командование НАТО, говорит о продолжающемся размывании суверенитета республики, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии