Сперцян рассказал об эмоциях после незабитого пенальти в матче против махачкалинского «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился своими переживаниями после промаха с пенальти в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Виторган: «Американцы не сказали, что Овечкин — плохой русский. Чествуют гражданина из недружественной страны»
- Васильев: «В Чехии собрались одни русофобы. Они объединились в своей ненависти к России и всему русскому»
- Семак после 1:0 с «Химками»: «Светлый день сегодня, не хотелось его омрачить плохим результатом»
Свежие комментарии