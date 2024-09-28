Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ

Украинские войска в Угледаре блокированы, сообщили ТАСС в силовых структурах. "Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем.
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