Политика как он...
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Политика как она есть

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Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ

Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ

Украинские войска в Угледаре блокированы, сообщили ТАСС в силовых структурах. "Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем.

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