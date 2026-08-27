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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 0:4 от ЦСКА: «Ощущение, что было слишком много уважения к сопернику. К Федотову претензий нет, 3 шайбы мы сами себе забили»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после поражения от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы со счетом 0:4.

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