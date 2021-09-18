США - нашими глазами

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Границы терпения: вмешательство США в парламентские выборы в России

Границы терпения: вмешательство США в парламентские выборы в России

В российском МИД говорят о фактах вмешательства американских интернет-гигантов в отечественные парламентские выборы Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что терпение российской стороны «не безгранично».

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