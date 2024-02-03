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Володин: политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам США

Володин: политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам США

Политика уничтожения европейской экономики отвечает только интересам Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации.

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Комментарии
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petrabramovichg
А Вы ещё не поняли? Вся эта фигня с краиной, санкции, игил, мигранты, геи и т.д. уже на протяжении нескольких десятилетий стали просто оружием США в борьбе с Гейропой. Как только евросоюз стал конкурировать с америкой она начала методично его уничтожать. И даже вынужденная СВО была спровоцирована штатами в основном не для борьбы с Россией (им это даже страшно представить), а для ослабления и уничтожения европы.  Штаты уж слишком много задолжали всем. Сиё конечно моё личное, скромное мнение, но посмотрите и подумайте сами. Всем Добра!
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8 час.
а
айрат
Все правильно, империя англожидов посыпалась! Народы планеты начали просыпаться после англожидовской колонниальной оккупации и готовяться сбросить с себя многовековое колонниальное еврейское иго!
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДАЙ БОГ ЧТОБ ТАК БЫЛО...
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7 час.

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