Володин: политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам США

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petrabramovichg

А Вы ещё не поняли? Вся эта фигня с краиной, санкции, игил, мигранты, геи и т.д. уже на протяжении нескольких десятилетий стали просто оружием США в борьбе с Гейропой. Как только евросоюз стал конкурировать с америкой она начала методично его уничтожать. И даже вынужденная СВО была спровоцирована штатами в основном не для борьбы с Россией (им это даже страшно представить), а для ослабления и уничтожения европы. Штаты уж слишком много задолжали всем. Сиё конечно моё личное, скромное мнение, но посмотрите и подумайте сами. Всем Добра!