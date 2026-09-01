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Татар-информ

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Спорт и меньше стресса: Заслуженный тренер РТ поделился формулой успешной учебы

Спорт и меньше стресса: Заслуженный тренер РТ поделился формулой успешной учебы

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан Член политсовета Вахитовского отделения партии «Единая Россия», руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, Заслуженный тренер РТ Александр Даренков на торжественной линейке поздравил учеников казанской школы № 98 с началом учебного года от имени всей спортивной общественности России.

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