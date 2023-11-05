Экс-представитель дипломатического ведомства Соединённых Штатов Америки Час Фриман указал на тот факт, что у нацистских формирований киевского режима подошло к концу «пушечное мясо», которое применялось для ведения наступательных манёвров.
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