Путин: власти будут заниматься решением проблем ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут заниматься проблемами ветеранов СВО, получивших инвалидность, таких проблем немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения в Кремле.
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