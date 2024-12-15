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Политика как она есть

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Путин: власти будут заниматься решением проблем ветеранов СВО с инвалидностью

Путин: власти будут заниматься решением проблем ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут заниматься проблемами ветеранов СВО, получивших инвалидность, таких проблем немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения в Кремле.

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