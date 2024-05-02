Глава минобороны Турции исключил поставки ЗРК С-400 Украине

О передаче приобретенных у России зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 другой стране не может быть и речи, заявил 2 мая глава минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на вопрос о возможной передаче комплексов Украине.